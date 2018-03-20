Станции Фрунзенского радиуса достроят к концу года
Вторую очередь Фрунзенского радиуса к лету откроют только на прогон, чтобы доставлять составы в депо "Южное". Станции доделают в декабре.
"Планируется задействовать данную ветку на прогон, а завершение работ в соответствии с контрактом – конец 2018 года", – рассказали "Фонтанке" 20 марта в КРТИ.
Ранее стало известно, что губернатор Петербурга подписал распоряжение об увеличении финансирования строительства ветки. "Метрострой" неоднократно заявлял, что контрактной суммы недостаточно, чтобы закончить работы досрочно, дефицит оценивался более чем в 7 млрд.
Справка:
Продолжение Фрунзенского радиуса дальше на юг, за "Международную", — это перегонный тоннель в 5 км (3,8 км – двухпутный) и три станции: «Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Шушары» ("Южная"). По контракту, «Метрострой» должен закончить работы до конца 2018 года, однако Смольный неоднократно обещал запустить участок в первом полугодии. Главгосэкспертиза при заключении соглашения одобрила стоимость в 35 млрд рублей, но в последний момент был применен коэффициент 0,7, так что в итоге контракт в марте 2014 года заключили на 26 млрд рублей. Упираться ветка будет в депо «Южное». До декабря 2016 года «Южное» строил «Трансстрой», он успел выполнить работ на 2,748 млрд рублей. После этого контракт разорвали, с марта 2017 года депо строит АО «Эталон ЛенСпецСМУ» по контракту на 5,438 млрд, закончить предполагается в мае.