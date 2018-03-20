Станции Фрунзенского радиуса достроят к концу года

Вторую очередь Фрунзенского радиуса к лету откроют только на прогон, чтобы доставлять составы в депо "Южное". Станции доделают в декабре.

"Планируется задействовать данную ветку на прогон, а завершение работ в соответствии с контрактом – конец 2018 года", – рассказали "Фонтанке" 20 марта в КРТИ.

Ранее стало известно, что губернатор Петербурга подписал распоряжение об увеличении финансирования строительства ветки. "Метрострой" неоднократно заявлял, что контрактной суммы недостаточно, чтобы закончить работы досрочно, дефицит оценивался более чем в 7 млрд.