«Ашан» по ошибке импортозаместил бананы

Бананы российского производства обнаружил в гипермаркете «Ашан» на Боровой читатель «Фонтанки».

По его словам, вечером 18 марта товар предлагался за 85,99 рубля за килограмм, тогда как накануне импортные бананы можно было приобрести в том же магазине за 45 рублей. «Очевидно, молоды, новый урожай», – прокомментировал покупатель.

В пресс-службе ретейлера предположение об успехе импортозамещения не подтвердили: указание российского производства попало на ценник по ошибке. Она уже исправлена.

«На сегодняшний день в гипермаркете «АШАН Боровая» в Петербурге продаются бананы из Эквадора по цене 54,99 рубля за килограмм», – уточнил "Фонтанке" представитель компании 20 марта.