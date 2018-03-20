Для главы карельского «Мемориала» потребовали девять лет строгого режима

Обвинение потребовало осудить Юрия Дмитриева, главу карельского отделения общества «Мемориал», на девять лет лишения свободы.

Об этом сообщает 20 марта «Новая газета» со ссылкой на адвоката Дмитриева Виктора Ануфриева. По его словам, прокурор Петрозаводска полностью повторила свое же обвинительное заключение.

Напомним, Дмитриев обвиняется в изготовлении детской порнографии. Обвинение выдвинули в декабре 2016 года (по анонимному доносу), Дмитриева арестовали, но в конце января 2018 выпустили под подписку о невыезде, после 13 месяцев тюрьмы. Следствие считает, что он фотографировал обнаженной свою малолетнюю приемную дочь с развратной целью. В 2016 году девочке было 11 лет. Сам Дмитриев говорил, что делал снимки для контроля состояния здоровья ребенка. Признаки порнографии были обнаружены в 9 из 140 фотографий, собранных в папку «здоровье ребёнка» или «дневник здоровья».

Экспертиза института Сербского установила, что 61-летний историк психически здоров и сексуальных отклонений не имеет. Дочь у него после возбуждения дела изъяли, с родственниками Дмитриева общаться ей запретили.

Юрий Дмитриев более всего известен как краевед, который обнаружил в Карелии несколько массовых захоронений жертв сталинского террора 1930-х годов — в частности, в Сандармохе и в Красном Бору. В «Мемориале» дело против него считают сфабрикованным.