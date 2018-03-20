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20.03.2018 13:01

Telegram оспорит решение Верховного суда

Компания Telegram будет готовить апелляцию на решение Верховного суда. Об этом сообщил СМИ представитель мессенджера.

"Апелляцию мы подадим в любом случае", — сказал он.

Напомним, на заседании 20 марта ВС отказал Telegram и не стал признавать недействующим приказ ФСБ от 19 июля 2016 года №432. В этом документе указано, что чекисты имеют право запрашивать и получать ключи  шифрования. В ходе своего выступления в суде представитель Федеральной службы безопасности заявил о том, что переписку в мессенджерах нельзя считать тайной. 

Справка:

В декабре 2017 года Telegram был оштрафован за отказ передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Теперь мессенджеру может грозить блокировка на территории России.

Такие полномочия ФСБ получила благодаря серии законов, которые называют «пакетом Яровой» — по имени одного из авторов, депутата Ирины Яровой. Эти законы также обязывают провайдеров и сотовых операторов хранить данные пользователей.


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