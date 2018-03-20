В КРТИ назначили нового замглавы по ремонту

Сергей Румянцев назначен заместителем председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Вместо ушедшего Вадима Власова первым замом назначен Андрей Семчанков.

Как рассказали «Фонтанке» в самом комитете, к обязанностям первого заместителя председателя Семчанков приступил с 20 марта. На должности замглавы ведомства он работал с 2015 года, до этого был главным инженером СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Его предшественник в КРТИ Вадим Власов уволился в декабре 2017 года, перейдя на место министра транспорта Нижегородской области.

Кроме того, с 19 марта назначен заместителем председателя Сергей Румянцев. С 1998 по 2010 он работал в строительном секторе, руководил дорожно-строительными организациями.

В 2011-2013 гг работал заместителем председателя комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области, а затем – первым заместителем директора СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». В комитете по развитию транспортной инфраструктуры он будет отвечать за решение вопросов ремонта дорог, содержания и ремонта дорожных сооружений и организации дорожного движения.