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20.03.2018 12:53

Финская Atria пожаловалась на «Великолукский мясокомбинат» за копирование ее упаковки

 

Петербургское УФАС возбудило дело в отношении ОАО «Великолукский мясокомбинат». Как сообщило ведомство 20 марта, заявителем является ООО «Пит-Продут» (входит в финскую группу Atria), который заподозрил российского конкурента в копировании его фирменного стиля.

По словам «Пит-Продукта», с 2007 года он вложил значительные средства на продвижение своей продукции в упаковке зелено-красного цвета. «Великолукский мясокомбинат» сначала распространял продукцию через свои фирменные магазины. При выходе в торговые сети товар стал оформляться преимущественно в красном цвете с рисунком «шотландская клетка». Но затем российская компания сменила дизайн. Новый вариант с использованием зеленого цвета с ярко-красным логотипом имитирует цветовое решение «Пит-Продукта», уверена компания. По мнению Atria, конкурент поступил так намеренно, чтобы создать смешение в голове потребителя, что является признаком нарушения п. 2 ст. 14.6 Закона о защите конкуренции.

Первое заседание комиссии УФАС России по рассмотрению этого дела состоится 23 апреля.


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