Весеннее равноденствие в Петербурге проходит по-зимнему

На двадцатый день календарной весны наступила весна астрономическая, но на климатическую, судя по прогнозам синоптиков, рассчитывать не стоит. Петербург ждет снег, мороз и гололед.

Как сообщает Северо-Западный Гидрометцентр, выбеливший город снегопад в ближайшие три дня не закончится. В среду, 21 марта, осадки обещают местами и преимущественно ночью. В четверг прогнозируют небольшой снег, но идти он будет весь день. На скованных льдом дорогах по-прежнему опасно.

Два снежных дня уже показали, что зима уходить из Петербурга не торопится. Это подтверждают не только вылепленные туристами снеговики в центре города и вооружившиеся «пылесосами» дворники, но и температура. Колеблющийся плюс уже ночью просядет до – 9 и едва дотянет до – 3 к завтрашнему обеду. В четверг, 22 марта, в отдельных районах ночью похолодает до – 12, днем будет около двух градусов ниже нуля.

Тем временем в четверть восьмого вечера по московскому времени наступит весеннее равноденствие. Ночь и световой день 20 марта поделили сутки напополам. Это означает, что астрономическая весна пришла.