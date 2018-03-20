Благовещенский, Троицкий и Тучков мосты разведут вторую ночь подряд

Троицкий, Благовещенский и Тучков мосты разведут вторую ночь подряд в Петербурге. Об этом 20 марта сообщает «Мостотрест», который ведет подготовку к навигационному периоду.

По данным предприятия, автомобилистам и пешеходам в ночь на среду, 21 марта, будет недоступен Троицкий мост, который разведут с 01:20 до 04:50.

Состояние Благовещенского моста будут проверять с 01:25 до 05:00. В расписании переправы предусмотрен традиционный перерыв — с 02:45 ее сведут на 25 минут.

Тучков мост разведут почти на час в 02:00 и еще на полтора часа с половины четвертого ночи.

Официально навигация на Неве и Малой Неве стартует 10 апреля, на рукавах Невы – 20 апреля.