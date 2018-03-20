Из-за долга в 30 миллионов владелица фирмы в Петербурге осталась без люксового «Мерседеса»

Владелица компании лишилась «Мерседеса» премиум-класса, задолжав нескольким банкам порядка 30 млн рублей. Как сообщает 20 марта УФССП по Петербургу, авто у водительницы арестовали и изъяли в то время, пока она была на приеме у приставов, где убеждала, что средств на погашение долга не имеет. Машина была припаркована прямо у одного из отделений УФССП.

По сведениям «Фонтанки», речь идет о фирме «Энсипроект». Единственным бенефициаром этого ООО является, судя по данным СПАРКа, Мария Постникова. По информации приставов, машин у бизнес-леди три. Она же, в свою очередь, заявляла, что транспортными средствами не владеет, а на прием приехала на трамвае.

Муж 55-летней должницы, который в это время сидел в «Мерседесе», предпочел не устраивать разборок и скрылся. Саму автовладелицу обязали предоставить в счет долга две других машины – для составления акта описи и ареста.