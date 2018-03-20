В Группе «Эталон» поздравили 2000-го покупателя с начала 2018 года

20 марта 2018 года в Центральном офисе Группы «Эталон» (бренд в Петербурге – «Эталон ЛенСпецСМУ») поздравили 2000-го покупателя с начала года.

Почетными покупателями стала семья Глеба Николаевича и Елены Петровны, которые приобрели квартиру во флагманском проекте Компании в Санкт-Петербурге – квартале «Галактика», который возводится на территории сразу двух районов – Адмиралтейского и Московского.

«Компетентность, профессионализм и доброжелательность каждого сотрудника вашей Компании – от прораба до менеджера по продажам – находятся на высоком уровне. Мы отметили высокое качество жилья, внимание к клиентам при передаче новых квартир, сроки регистрации документов – Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» работает как единый, слаженный механизм. Именно поэтому мы рекомендуем вашу Компанию всем родственникам, друзьям и партнерам. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество и от всей души желаем вам и дальше так же уверенно двигаться вперед», – отметил Глеб Николаевич.

Юбилейного покупателя поздравили первый вице-президент Группы «Эталон» Дмитрий Кашинский и коммерческий директор Андрей Останин.

«С большой радостью сегодня мы поздравляем вашу семью с этой замечательной покупкой – квартирой в масштабном проекте Компании в Санкт-Петербурге – квартале «Галактика». В 2018 году вы стали нашим «юбилейным» двухтысячным покупателем. Нам всегда очень приятно, когда клиенты, совершив первую покупку квартиры у нас, через некоторое время возвращаются к нам снова. Это говорит о высоком уровне доверия к Компании. Спасибо вам за тот выбор, который вы делаете!» – сказал Дмитрий Кашинский, поздравляя «юбилейного» покупателя и его супругу.

Андрей Останин пожелал почетным покупателям счастья, уюта, благополучия и скорейшего новоселья в новой уютной квартире.

По традиции юбилейным покупателям вручили памятные подарки: кофемашину, книги основателя Группы «Эталон» Вячеслава Заренкова, букет цветов и символ Компании – Рыжего Кота.

Справка о ГК «Эталон»

Квартал «Галактика» - застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/