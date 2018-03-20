В Финляндии "заминировали" три школы
Сразу три учебных заведения региона Пирканмаа, расположенного на юго-западе Финляндии, были эвакуированы после того, как неизвестный сообщил о заложенных в них бомбах.
В 7:40 поступило сообщение о заминировании одного лицея и двух школ недалеко от города Тампере, рассказали в полиции. Всех школьников и персонал эвакуировали и временно разместили с находящемся неподалеку здании досугового центра.
В ходе проверки стражи правопорядка не обнаружили никаких взрывных устройств. Сейчас полицейские пытаются выявить личность сообщившего о бомбе.
Руководство учебных заведений приняло решение сегодня отменить занятия.