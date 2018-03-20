Telegram проиграл спор с ФСБ в Верховном суде
Верховный суд РФ на заседании 20 марта отклонил иск мессенджера Telegram к Федеральной службе безопасности. Соцсеть требовала отменить приказ ведомства о раскрытии ключей от переписки пользователей.
Напомним, ранее, в ходе заседания, адвокат «Агоры» Рамиль Ахметгалиев, представляющий Telegram, заявил, что требование ФСБ о передаче ключей шифрования нарушает тайну переписки. В ответ представитель ФСБ напомнила, что «информация запрашиваемая не является сведениями, составляющими тайну переписки».
Ахметгалиев отметил: приказ ФСБ был подписан за день до принятия закона, который давал спецслужбе такие полномочия. На что чекисты ответили: приказ вступил в силу только через месяц, значит нарушения не было.
Справка:
В декабре 2017 года Telegram был оштрафован за отказ передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Теперь мессенджеру может грозить блокировка на территории России.
Такие полномочия ФСБ получила, благодаря серии законов, которые называют «пакетом Яровой» — по имени одного из авторов, депутата Ирины Яровой. Эти законы также обязывают провайдеров и сотовых операторов хранить данные пользователей.