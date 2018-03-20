Telegram проиграл спор с ФСБ в Верховном суде

Верховный суд РФ на заседании 20 марта отклонил иск мессенджера Telegram к Федеральной службе безопасности. Соцсеть требовала отменить приказ ведомства о раскрытии ключей от переписки пользователей.

Напомним, ранее, в ходе заседания, адвокат «Агоры» Рамиль Ахметгалиев, представляющий Telegram, заявил, что требование ФСБ о передаче ключей шифрования нарушает тайну переписки. В ответ представитель ФСБ напомнила, что «информация запрашиваемая не является сведениями, составляющими тайну переписки».

Ахметгалиев отметил: приказ ФСБ был подписан за день до принятия закона, который давал спецслужбе такие полномочия. На что чекисты ответили: приказ вступил в силу только через месяц, значит нарушения не было.