Wi-Fi в петербургских трамваях и троллейбусах появится к 1 мая

«Горэлектротранс» намерен обеспечить доступ в Интернет в трамваях и троллейбусах к маю. Первые на очереди маршруты для болельщиков.

Как рассказали «Фонтанке» на предприятии, к маю предполагается обеспечить оборудованием 300-400 единиц подвижного состава. В этот список попадут те трамваи и троллейбусы, которые обеспечивают перевозку футбольных болельщиков, в частности по улице Савушкина. «Горэлектротранс» пока не определился с финансовой моделью; среди прочего рассматривается вариант с проведением работ за счет инвестора, как это делают «Третий парк» и «Пассажиравтотранс».

Ранее стало известно, что «Пассажиравтотранс» намерен подключить к Интернету 700 автобусов к чемпионату мира по футболу. Расходы на себя берет инвестор «ФриСити», отбивать расходы предполагается за счет всплывающих рекламных баннеров. Ранее по такой же схеме решил работать «Третий парк», а городские перевозчики отменили конкурсы, которые предполагали вложение их собственных средств.