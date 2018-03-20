ФСБ разрушила мечты двух ланкийцев о побеге из Петербурга в ЕС

Два молодых гражданина Шри-Ланки, планировавшие тайный побег через границу России в страны Евросоюза, не смогли осуществить свою мечту о хорошей жизни.

Иностранцев, готовившихся пересечь границу нелегально, задержали в Петербурге 5 марта в ходе совместного рейда сотрудники ФСБ и МВД, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«В ходе предварительного разбирательства было установлено, что задержанными оказались граждане Шри-Ланки 1994 и 1995 г. рождения», – заявили в ведомстве. Как уточнили «Фонтанке» в ПУ ФСБ, Финляндия рассматривалась ланкийцами как один из вариантов для побега через границу в поисках лучших условий для жизни.

17 марта вступило в силу решение Куйбышевского районного суда, который признал их виновными в нарушении правил пребывания в Российской Федерации, поскольку их реальная цель въезда в Россию не соответствовала фактически осуществляемой. За административное правонарушение по ч. 3.1. ст. 18.8 КоАП РФ гражданам Шри-Ланки назначили штраф и приговорили к выдворению за пределы РФ.

Депортации иностранцы ожидают в Центре временного содержания иностранных граждан в Красном Селе.