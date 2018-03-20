Школы Петербурга распускают на каникулы досрочно из-за эпидемии гриппа

Все общеобразовательные заведения Петербурга досрочно отпускают учеников на весенние каникулы. Эпидемия гриппа лишила детей трех учебных дней.

Как сообщили в комитете по образованию Смольного, школьные каникулы начнутся с 21 марта и продлятся до 1 апреля. (Официально учеба должна была закончиться 24-го числа.) Отправить детей по домам решено после постановления главного городского санитарного врача.

Кроме того, отменены детские культурно-массовые и спортивные мероприятия в закрытых помещениях. Письмо с соответствующим распоряжением разослано по районным администрациям.

Напомним, в Петербурге официально объявлена эпидемия гриппа. Уровень заболеваемости оказался превышен на 63,5%. Среди школьников 7-14 лет он был выше на 54,6%, среди петербуржцев старше 15 лет — на 85,6%.