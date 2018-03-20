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20.03.2018 12:08

ФСБ заявила, что переписку в мессенджерах нельзя считать тайной

Переписку пользователей Telegram и других мессенджеров нельзя считать тайной, поэтому ФСБ РФ должна иметь право получать ее без судебного решения, заявляют в спецслужбе.

"Согласно позиции Конституционного суда, переписка граждан в мессенджерах не составляет охраняемую законом тайну, для получения доступа к которой ФСБ необходимо судебное разрешение. Это не ограничивает права граждан", — заявила представитель ФСБ 20 марта в Верховном суде, где рассматривается иск Telegram к спецслужбе, сообщает РИА Новости.

По ее словам, без судебного решения ФСБ будет запрашивать информацию о конкретных пользователях, а не массивы данных о многих людях – в этом случае, "конечно, нужно будет решение (суда)".

Представляющая мессенджер правозащитная группа "Агора" просит ВС РФ признать недействующим приказ ФСБ от 19 июля 2016 года №432, которым утвержден порядок предоставления "организаторами распространения информации" данных, необходимых для декодирования. По мнению юристов, оспариваемый приказ противоречит уголовно-процессуальному законодательству, так как тайна переписки может быть ограничена только при наличии нескольких обязательных условий и только в строгом соответствии с порядком, предусмотренным законом.


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