Британская полиция изъяла автомобиль друга Сергея Скрипаля

Автомобиль англичанина Росса Кэссиди, близкого приятеля отравленного в британском Солсбери российского двойного агента Сергея Скрипаля, изъят Скотленд-Ярдом. Об этом 20 марта сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на самого автовладельца.

Причиной, по-видимому, стал контакт Кэссиди с Юлией, дочерью Скрипаля, которую он встретил в аэропорту Хитроу и отвез на своем авто в дом ее отца. Это было 3 марта, а 4-го Скрипалей нашли в центре городка без сознания с признаками сильного отравления.

Ранее то же самое СМИ сообщало, что отравляющее вещество могла привезти в своем чемодане сама Юлия.