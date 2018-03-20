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20.03.2018 12:03

Британская полиция изъяла автомобиль друга Сергея Скрипаля

 

Автомобиль англичанина Росса Кэссиди, близкого приятеля отравленного в британском Солсбери российского двойного агента Сергея Скрипаля, изъят Скотленд-Ярдом. Об этом 20 марта сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на самого автовладельца.

Причиной, по-видимому, стал контакт Кэссиди с Юлией, дочерью Скрипаля, которую он встретил в аэропорту Хитроу и отвез на своем авто в дом ее отца. Это было 3 марта, а 4-го Скрипалей нашли в центре городка без сознания с признаками сильного отравления.

Ранее то же самое СМИ сообщало, что отравляющее вещество могла привезти в своем чемодане сама Юлия.

Справка:

Скрипаля, бывшего сотрудника ГРУ, в 2006 году осудили за госизмену, а спустя четыре года выдали Великобритании в обмен на российских разведчиков, в том числе, Анну Чапман. Власти страны утверждают, что оба пострадавших в Солсбери были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», производившимся в советское время. Россия отрицает любую причастность к покушению и взамен выдвигает обвинения в намеренном непредоставлении информации о расследовании.

После резких заявления Лондона последовала высылка 23 российских дипломатов. Россия ответила тем же, вдобавок закрыв консульство Британии в Петербурге и прекратив деятельность Британского совета в России.


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