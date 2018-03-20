Британская полиция изъяла автомобиль друга Сергея Скрипаля
Автомобиль англичанина Росса Кэссиди, близкого приятеля отравленного в британском Солсбери российского двойного агента Сергея Скрипаля, изъят Скотленд-Ярдом. Об этом 20 марта сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на самого автовладельца.
Причиной, по-видимому, стал контакт Кэссиди с Юлией, дочерью Скрипаля, которую он встретил в аэропорту Хитроу и отвез на своем авто в дом ее отца. Это было 3 марта, а 4-го Скрипалей нашли в центре городка без сознания с признаками сильного отравления.
Ранее то же самое СМИ сообщало, что отравляющее вещество могла привезти в своем чемодане сама Юлия.
Справка:
Скрипаля, бывшего сотрудника ГРУ, в 2006 году осудили за госизмену, а спустя четыре года выдали Великобритании в обмен на российских разведчиков, в том числе, Анну Чапман. Власти страны утверждают, что оба пострадавших в Солсбери были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», производившимся в советское время. Россия отрицает любую причастность к покушению и взамен выдвигает обвинения в намеренном непредоставлении информации о расследовании.
После резких заявления Лондона последовала высылка 23 российских дипломатов. Россия ответила тем же, вдобавок закрыв консульство Британии в Петербурге и прекратив деятельность Британского совета в России.