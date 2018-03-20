Страна без Советов: чем помогала британская организация Петербургу

Еще
14:07 20.03.2018
Пришлите свою новость!
14:06
Беспилотники между Петербургом и Хельсинки протестируют летом 2018 года
13:59
Суд в Киеве оставил Рубана под стражей
13:46
Роскомнадзор дал Telegram полмесяца на размышление до блокировки
13:42
Весеннее равноденствие в Петербурге проходит по-зимнему
13:38
Петербургская группа Becar вложится в апарт-отель в Дубае
13:34
Станции Фрунзенского радиуса достроят к концу года
13:29
«Чайку», угнанную в Москве, через 1,5 года нашли в Парголово
13:21
«Ашан» по ошибке импортозаместил бананы
13:17
Для главы карельского «Мемориала» потребовали девять лет строгого режима
13:11
Мнение: Обязательную реструктуризацию ипотечных долгов должно оплачивать государство
13:05
ФСБ разрушила мечты двух ланкийцев о побеге из Петербурга в ЕС
13:04
«Идёт за войною война»: Городницкий подарил «Фонтанке» новые стихи
13:01
Telegram оспорит решение Верховного суда
12:57
В КРТИ назначили нового замглавы по ремонту
12:53
Финская Atria пожаловалась на «Великолукский мясокомбинат» за копирование ее упаковки
12:41
Благовещенский, Троицкий и Тучков мосты разведут вторую ночь подряд
12:35
Из-за долга в 30 миллионов владелица фирмы в Петербурге осталась без люксового «Мерседеса»
12:27
В Финляндии "заминировали" три школы
12:22
Telegram проиграл спор с ФСБ в Верховном суде
12:21
Wi-Fi в петербургских трамваях и троллейбусах появится к 1 мая
12:16
15-летняя пожаловалась на беременность в больницу Всеволожска
12:12
Школы Петербурга распускают на каникулы досрочно из-за эпидемии гриппа
12:08
ФСБ заявила, что переписку в мессенджерах нельзя считать тайной
12:03
Британская полиция изъяла автомобиль друга Сергея Скрипаля
11:58
В Польше объяснили, почему их президент не поздравил Путина
11:45
В Петербурге хотят удвоить налоги для букмекеров перед ЧМ-2018
11:40
Плата за парковку в Хельсинки может вырасти в два раза
11:36
Финансирование строительства метро пересмотрели в пользу Фрунзенского радиуса
11:25
На финской границе задержали угнанный в Петербурге Land Cruiser
11:16
Петербургские автобусы к ЧМ-2018 подключат к Интернету за счет инвестора
11:06
Путин ответит на вопросы россиян после инаугурации
11:01
«Восстание общественников»: в Петербурге сталкиваются автобусы, троллейбусы и трамваи
10:55
В Петербурге можно будет увидеть поэзию
10:48
Во Франции задержали экс-президента Николя Саркози
10:40
В Лемболово рыбак выудил два украденных Калашникова
10:30
В Кении умер последний на планете самец северного белого носорога
10:26
Прилетевший на ДТП вертолёт перекрыл движение на КАД
10:22
Российские штурмовики в Киргизии нанесли ракетный удар по условному лагерю боевиков
10:11
Стали известны кандидаты на должность Бутусова в театре Ленсовета
10:07
В Ленобласти армию подняли по тревоге
09:47
Экономическая полиция проводит 70 обысков по делу о мошенничествах в автосалонах Петербурга
09:40
Российские моряки с арестованного в ОАЭ танкера просят вернуть их на родину
09:24
В заснеженном Петербурге образовались «красные» пробки
09:18
В Кронштадте покупатель ударил администратора магазина «розочкой» в ухо
09:14
Подросток сломал позвоночник в батутном центре на Стачек
09:10
Минтранс на время запретит проезд грузовиков по Крымскому мосту
09:01
На Коломяжском водитель «Хаммера» устроил перестрелку с полицией
08:48
Предполагаемый вербовщик в ИГ пытался уехать из Петербурга по чужому паспорту
08:41
Разработчик «Новичка» объяснил, почему Великобритания не дает России образец вещества
08:33
СМИ: Фигурантам уголовных дел о ДТП могут запретить вождение на время следствия
08:20
На зарплаты бюджетникам выделили 20 миллиардов рублей
08:14
Си Цзиньпин получил возможность править вечно
08:04
В Москве провалился грунт при строительстве станции метро
01:19
Биолог СПбГУ расскажето о тех, кто использует наши тела
00:38
Собчак заняла второе место на выборах президента РФ во Франции и Монако
00:23
CША обвинили Россию в расстроенных отношениях с Саудовской Аравией
00:14
Россия и Китай заблокировали проведение заседания СБ ООН по правам человека в Сирии
00:00
«Старую Деревню» закрыли для пассажиров
19/03
Сын Каддафи баллотируется в президенты Ливии
19/03
Премьер Испании поздравил Путина с победой на выборах
19/03
В Иране произошло землетрясение
19/03
Звезда «Секса в большом городе» хочет стать губернатором Нью-Йорка
19/03
«Бюджетный» Sportage наградили искусственным интеллектом
19/03
Президент Палестины назвал американского посла «сыном собаки»
19/03
Меркель: Россия должна показать, что не имеет отношения к "делу Скрипаля"
19/03
Исландия рассматривает возможность бойкота ЧМ-2018 в России
19/03
Беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил человека
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
20.03.2018 12:00

Страна без Советов: чем помогала британская организация Петербургу

Британский совет закрыт. Потому, что Соединенное Королевство «не отвечает на добрую волю России» и больше нельзя мириться с тем, что «под видом культурной миссии работают шпионы». «Фонтанка» вместе с организаторами фестивалей вспоминает, какие события не состоялись бы без помощи совета в Петербурге, как они повлияли на «культурную столичность» нашего города.
Страна без Советов: чем помогала британская организация Петербургу
Андрей Махонин/Коммерсантъ

Новость о закрытии Британского совета буквально взорвала «культурный» сегмент социальных сетей: все, кто так или иначе работал в этой сфере, наперебой пишут, как расстроены решением властей. Как-никак Совет «вырос» из отдела культуры британского посольства, и теперь культурная палитра Петербурга, и без того не слишком яркая, может сильнее выпасть из международного контекста, опасаются организаторы фестивалей и музыканты.

19 марта петербургский ПЕН-клуб, ассоциация «Свободное слово» и гильдия «Мастера литературного перевода» выступили с открытым заявлением, в котором провели параллель между нынешним закрытием Британского совета и предыдущим — с началом холодной войны в 1947 году, когда организация была выдворена из России на долгих 45 лет. «Такие параллели не могут не настораживать», – подчеркивают авторы письма.

«То, что жертвой дипломатической баталии стало учреждение, которое занимается культурой и образованием, — неудивительно, – сказано в заявлении организаций. – Это в логике нынешнего времени. Но политический удар по культурной организации — это всегда удар по собственным гражданам. Закрытие Британского совета не заставит жителей России разлюбить британскую культуру, но лишит их множества прекрасных возможностей. Десятки высококлассных специалистов, умеющих налаживать культурные и деловые связи, останутся без работы. Картины и скульптуры не будут увидены, поэты и музыканты не будут услышаны. Всё ради удара кулаком по столу. Это не просто опрометчивое, это — разрушительное для культуры, а значит, и для будущего России решение».

В то же время российские власти мотивируют свое решение как раз национальными интересами. МИД России заявил, что статус организации не был урегулирован, она работала без разрешения. А СМИ со ссылкой на сенатора Игоря Морозова рассказали, что несколько лет назад в стране были задержаны шпионы, действовавшие «под крышей» Совета. «Это были сотрудники MI-6…то, что это было распространено, было известно России», — заявил он в интервью РИА Новости.

Если говорить о Петербурге, с одной стороны, свой Британский совет был закрыт у нас еще десять лет назад — на предыдущем витке российско-британского скандала, а поддержка столичных коллег была «точечной» — на конкретную программу в составе более крупного мероприятия, например фестиваля, или на отдельный показ. Но сегодня, когда на яркие культурные события нет денег (или они «эффективно» распределяются в процессе организации), каждый шаг назад ощутим.

Среди проектов Британского совета, реализованных в Петербурге, — фестиваль «Новое британское кино», программа британского кино на фестивале «Послание к человеку» (2014), британские программы на фестивалях Dance Open и Open Look (2014), визиты актеров первой величины Рэйфа Файнса и Иена Маккеллена, кинотрансляции британских спектаклей в кинотеатрах России в рамках проекта Theatre HD, британская программа в рамках прошлогоднего Санкт-Петербургского международного культурного форума и многое другое, включая образовательные проекты и возможности поездок в Великобританию для креативных и талантливых.

Одно из крупнейших мероприятий, которые приходят на ум в связи с Британским советом, – это Фестиваль старинной музыки Earlymusic, который открыл России барочную и добарочную музыку, по факту основав целую исполнительскую школу. А что даже еще важнее – создав «тренд» у публики на историческое исполнительство и интерес к старинным музыкальным инструментам. Хотя Британский совет и его тогдашняя директор в Петербурге Элизабет Уайт поддерживали фестиваль только три первых года — с 1998 по 2001 — руководство проекта до сих пор сохраняет информацию об этом на сайте проекта и старается придерживаться «британских корней» в программе фестиваля.

«Первый раз я обратился в Британский совет за год до 300-летия Великого посольства Петра I в Англию, это был 1997 год, и директором петербургской организации был Майкл Берд, нынешний директор Британского совета в Москве, – вспоминает Решетин. – Он пообещал всяческое сотрудничество, мы стали договариваться с музыкантами, а за месяц до фестиваля он сказал, что ничего не будет. И это была абсолютная катастрофа, потому что Россия была на очень плохом счету. Затем он ушел, приехала временно исполняющий обязанности шотландка Мэг Лакинс и все спасла: она написала письмо для всех английских партнеров, что фестиваль не получился не по вине российской стороны, а из-за накладок со стороны Британского совета. И это нам спасло лицо, потому урон репутации был ужасный. Когда ей на смену приехала новый директор Британского совета Элизабет Уайт, Мэг сказала: «Наверняка у тебя есть план, как отмечать 300-летие посольства в Англию, но если есть возможность — поддержи этот проект». Элизабет сразу пригласила меня, и я изложил идею».

Фестиваль развивался, привозил музыкантов, открывая петербуржцам музыку, которую они бы никогда иначе не услышали, проводил мастер-классы, и с годами стал одним из столпов культурной жизни Петербурга.

«То, что в России за эти годы появилась новая сфера культуры, и появилась на самом высоком уровне, — это, конечно, достоинство фестиваля, – продолжает художественный руководитель. – Наш фестиваль, помимо скрипичной, вокальной и театральной барочных школ, восстановил представления о русской музыкальной культуре XVIII века: до нас можно было о ней почитать, но не послушать, включая первую русскую оперу. И сейчас мы занимаемся восстановлением русской литературы XVII-XVIII веков, в ее живом виде. Когда можно Тредиаковского или Кантемира, Сумарокова или предшественников — Симеона Полоцкого, Димитрия Ростовского, Стефана Яворского — услышать в том виде, в котором это все звучало. Этого никто не делал в России».

Вот только поддержки от Британского совета фестиваль уже много не получает — даже по случаю юбилея. «Мы как раз были теми людьми, которые были бы готовы сражаться за Британский совет, но мы были им больше не нужны», – развел руками Решетин.

Вне зависимости от этого, на фестивале свои «корни» помнят и планируют новый проект с британскими музыкантами.

«В этом году мы планируем очень большой английский проект — собираемся привезти Эндрю Пэррота со «Страстями по Иоанну» Иоганна Себастьяна Баха, хотим вновь привезти Эндрю Лоуренса Кинга – но это не имеет никакого отношения к Британскому совету, – уточняет Решетин. – Настолько, что я даже не подавал заявок, при нашем огромном уважении к тому, какую роль сыграли англичане в том, что фестиваль Earlymusic существует в России. Но вне денежных вопросов: даже если еще сильнее ухудшатся отношения с Англией — мы будем делать все, чтобы сохранять их».

Еще один крупный проект, известный петербуржцам, – Beat Film Festival, а также Beat Weekend.

«Британский совет поддерживал фестиваль с самого начала, с 2010 года, это был наш первый партнер, который в неумелой на тот момент презентации увидел идею, которая сейчас выросла в городской фестиваль больше чем на 20 тысяч человек в Москве и на региональные фестивали с таким же охватом, которые проходят в 15 городах», – вспоминает сооснователь и программный директор проекта Кирилл Сорокин.

По его словам, сотрудничество с Британским советом позволило привозить больше режиссеров и британских фильмов, в особенности, в регионы, где спрос на подобные сеансы ниже, а платить за право показывать картины все равно надо. Кроме того, Совет помогал наводить «культурные мосты» между людьми и организациями, открывая двери в богатейшие британские архивы, в которые иначе обращаться было бы безрезультатно. И учил, как сделать культуру прибыльной — собственно, то, чего по идее и хотят «эффективные менеджеры» в российском правительстве, но чему закрытие Британского совета теперь помешает.

«Главная потеря от закрытия Британского совета — коммуникационная, хотя это может быть незаметно со стороны для тех, кто узнает впервые о Британском совете из новостей и подумает, дескать, так им и надо, нечего здесь пропагандировать свою западную культуру, – резюмирует Кирилл Сорокин. – Дело в том, что Британский совет, помимо поддержки кино, театра, литературы, привоза режиссеров, писателей, театральных трупп, сводил единомышленников из Британии и России и показывал, как культурные институты работают в Британии, одной из самых передовых стран, где креативная индустрия — не просто яркая вывеска, а довольно существенная статья в экономике Великобритании. Мне кажется, это особенно важно в России, где много невозвратных дотаций, проектов, которые делаются вопреки разумным экономическим моделям».

Впрочем, есть шанс, что в этот раз разлука с Британским советом будет недолгой: в интервью «Коммерсанту» https://www.kommersant.ru/doc/3578381 спецпредставитель президента по культуре Михаил Швыдкой подчеркнул, что Россия «не хочет войны с Великобританией на плацдарме культуры». И что после подписания межправительственного соглашения о принципах работы национальных культурных центров, организация возобновит работу, а в 2019 году пройдет запланированный перекрестный год России и Великобритании.

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Андрей Свитайло/Юмакс
20.03.2018 10:30

25 марта эксперты по профориентации расскажут все о выборе профессии

По статистике Росстата 70% выпускников работают не по профессии, на которую учились. Почему так происходит?
Магазин "Кей"
19.03.2018 10:00

Как защитить глаза от компьютера? - рассказывают специалисты КЕЙ

Современный человек проводит за компьютером большую часть дня, и порой расплачивается за повышенную нагрузку усталостью и раздражением глаз. Уменьшить негативное воздействие помогут компьютерные очки, которые защитят от излучения монитора
Магазин "Кей"
15.03.2018 10:00

Total War: Warhammer II – обзор игры от цифрового ритейла КЕЙ

Первая часть Total War: Warhammer от студии Creative Assembly, подарившей нам легендарную стратегическую серию Total War, собрала ворох положительных отзывов. В этот раз КЕЙ расскажет, чем вторая часть - Total War: Warhammer II отличается от первой и почему стоит купить этот продукт
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Роскомнадзор дал Telegram полмесяца на размышление до блокировки
Telegram оспорит решение Верховного суда
Telegram проиграл спор с ФСБ в Верховном суде
ФСБ заявила, что переписку в мессенджерах нельзя считать тайной
В Польше объяснили, почему их президент не поздравил Путина
В Кении умер последний на планете самец северного белого носорога
Российские штурмовики в Киргизии нанесли ракетный удар по условному лагерю боевиков
В Ленобласти армию подняли по тревоге
Российские моряки с арестованного в ОАЭ танкера просят вернуть их на родину
Минтранс на время запретит проезд грузовиков по Крымскому мосту
Как петербургские экологи нерпу фотографировали
Страна без Советов: чем помогала британская организация Петербургу
Как согреться в холода
Забастовка, которая (не) состоялась
Путин будет президентом — спасибо Англии за это
Честность. Стабильность. Путин
Как в Петербурге выбирали президента
Идеальные выборы выглядят так
Лондон дождался
Природа сексуального насилия кроется в культурном наследии
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Идёт за войною война»: Городницкий подарил «Фонтанке» новые стихи

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Весеннее равноденствие в Петербурге проходит по-зимнему

кадр из видео/YouTube

Эволюция «собаки-робота»: от пинков ногой до выхода в свет с главой Amazon

Новости компаний
Андрей Свитайло/Юмакс
20.03.2018 10:30
25 марта эксперты по профориентации расскажут все о выборе профессии
По статистике Росстата 70% выпускников работают не по профессии, на которую учились. Почему так происходит?
Магазин "Кей"
19.03.2018 10:00
Как защитить глаза от компьютера? - рассказывают специалисты КЕЙ
Современный человек проводит за компьютером большую часть дня, и порой расплачивается за повышенную нагрузку усталостью и раздражением глаз. Уменьшить негативное воздействие помогут компьютерные очки, которые защитят от излучения монитора
Магазин "Кей"
15.03.2018 10:00
Total War: Warhammer II – обзор игры от цифрового ритейла КЕЙ
Первая часть Total War: Warhammer от студии Creative Assembly, подарившей нам легендарную стратегическую серию Total War, собрала ворох положительных отзывов. В этот раз КЕЙ расскажет, чем вторая часть - Total War: Warhammer II отличается от первой и почему стоит купить этот продукт
Магазин "Кей"
12.03.2018 10:00
Современная акустика и принципы ее работы – рассказывает КЕЙ
Ассортимент акустики поражает своим разнообразием. В чем же заключается принцип работы колонок, и почему одни модели стоят существенно дороже, чем другие? Давайте разберемся
Магазин "Кей"
09.03.2018 10:00
КЕЙ о новом флагмане Samsung Galaxy S9
Буквально на днях компания Samsung презентовала в Барселоне новую модель Galaxy S9 и S9 Plus. Такое событие не осталось незамеченным экспертами магазина КЕЙ и сегодня они рассказали обо всех новинках нового флагмана Samsung
Пресс-служба школы "Летово"
07.03.2018 11:04
Школа «Летово» приглашает поговорить об образовании будущего
Что такое школа будущего? Какие компетенции понадобятся сегодняшним школьникам через 10-15 лет? Как мотивировать ребенка учиться? Ответы на эти и многие другие вопросы родители школьников смогут получить 17 марта в пространстве «Среда».
Магазин "Кей"
07.03.2018 10:00
Что подарить маме и бабушке на 8 марта: полезные советы экспертов КЕЙ
Наверное, каждый согласится, что нет в нашей жизни людей важнее, чем мама и бабушка. Специалисты компании КЕЙ подготовили обзор полезных и оригинальных подарков для них на Международный женский день
Фото предоставлено компанией Setl City
06.03.2018 17:40
Setl City проектирует новую школу и два детских сада в ЖК «Солнечный город»
Setl City выполняет проектирование двух новых детских садов и школы для жилого комплекса «Солнечный город» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Строительство одного садика и школы планируют начать уже в 2018 году.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.03.2018 13:40
«Победа» перевезла первого миллионного пассажира в 2018 году
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» 5 марта перевезла первого миллионного пассажира с начала 2018 года – на месяц раньше, чем в прошлом году.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
05.03.2018 17:51
Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг «Аэрофлота»
Международное агентство Fitch повысило кредитный рейтинг ПАО «Аэрофлот» с уровня «B+» до «BB-» и присвоило рейтингу прогноз «стабильный».
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.