В Петербурге хотят удвоить налоги для букмекеров перед ЧМ-2018

Законопроект, удваивающий налоговые ставки на игорный бизнес, внесен в Законодательное собрание Петербурга. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе главы фракции «Единая Россия» Александра Тетердинко, ставшего автором инициативы.

«В начале года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, которые позволяют регионам в два раза повысить ставки налога на игорный бизнес. В законе также прописали налогообложение интерактивных игорных заведений. Мы предлагаем воспользоваться этой возможностью по максимуму и увеличить налог вдвое», – говорится в сообщении.

Предполагается, что за каждый пункт приема ставок тотализаторов и букмекерских контор будет взиматься ежемесячный налог в размере 14 тысяч рублей. Ежемесячный налог на один процессинговый центр составит 250 тысяч рублей, на процессинговый центр интерактивных ставок – 3 миллиона рублей.

По мнению Тетердинко, увеличение налога перед чемпионатом мира по футболу, когда доходы букмекеров возрастут, поможет пополнить городской бюджет. По его подсчётам, речь идёт о 50 млн рублей ежегодно.

По данным налоговой отчетности, в Петербурге располагаются 233 пункта приема ставок тотализаторов и букмекерских контор, а также три процессинговых центра.