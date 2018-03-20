В Санкт-Петербурге открылся автосервис федеральной сети FIT SERVICE

16 марта состоялось открытие автосервиса FIT SERVICE в Санкт-Петербурге. Первый в нашем городе и 113-ый в России.

В честь открытия на автосервисе проходит акция – Бесплатная диагностика до 16 мая.*

Почему стоит выбрать FIT SERVICE?

-Собственный склад автозапчастей

Больше не нужно ехать через весь город за редкой запчастью или заказывать в интернете. Теперь всё в одном месте – быстро и удобно.

-Современное оборудование

Все станции оснащены современным оборудованием.

фото из архива FIT SERVICE

-Гарантия 1 год

FIT SERVICE – это автосервис, которому доверяют. На установленные запчасти и работы даётся гарантия – 1 год или 20 000 км пробега.

-Сертифицированный сервис

Станции FIT SERVICE сертифицированы и осуществляют поддержку гарантии завода изготовителя, поэтому при обслуживании в FIT SERVICE сохраняется гарантия дилера.

-Время ожидания – с пользой для клиента

Зона ожидания на автосервисе оборудована удобными диванами, кофе-машиной, зоной для детского творчества. Бесплатные Wi-Fi и зарядное устройство для телефонов и гаджетов.

Есть несколько ТВ – для видеонаблюдения за рем.зоной, для кино или телепередач, для игровой приставки.

График работы с 09:00 до 21:00 без выходных, можно выбрать удобное время для записи на обслуживание.

Бесплатная диагностика ходовой части в честь открытия нового автосервиса.*

Потому что лучший способ оценить – это попробовать!

фото из архива FIT SERVICE

Запись на бесплатную диагностику по телефону 982-28-39, на сайте или через мобильное приложение FIT SERVICE.

Федеральная сеть послегарантийного обслуживания FIT SERVICE

Санкт-Петербург, Бухарестская, 1Б

8 (812) 982-28-39

http://fitauto.ru/

*Сроки акции: 16.03.18 – 16.05.18. Организатор акции: ООО «ФИТ Автосервис», ИНН 5403342038, юр. адрес: г. Новосибирск, ул. Мира 63а, корпус 5, подробнее с условиями акции можно ознакомиться по тел. 8 (812) 982-28-39