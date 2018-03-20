В Санкт-Петербурге открылся автосервис федеральной сети FIT SERVICE
16 марта состоялось открытие автосервиса FIT SERVICE в Санкт-Петербурге. Первый в нашем городе и 113-ый в России.
В честь открытия на автосервисе проходит акция – Бесплатная диагностика до 16 мая.*
Почему стоит выбрать FIT SERVICE?
-Собственный склад автозапчастей
Больше не нужно ехать через весь город за редкой запчастью или заказывать в интернете. Теперь всё в одном месте – быстро и удобно.
-Современное оборудование
Все станции оснащены современным оборудованием.
-Гарантия 1 год
FIT SERVICE – это автосервис, которому доверяют. На установленные запчасти и работы даётся гарантия – 1 год или 20 000 км пробега.
-Сертифицированный сервис
Станции FIT SERVICE сертифицированы и осуществляют поддержку гарантии завода изготовителя, поэтому при обслуживании в FIT SERVICE сохраняется гарантия дилера.
-Время ожидания – с пользой для клиента
Зона ожидания на автосервисе оборудована удобными диванами, кофе-машиной, зоной для детского творчества. Бесплатные Wi-Fi и зарядное устройство для телефонов и гаджетов.
Есть несколько ТВ – для видеонаблюдения за рем.зоной, для кино или телепередач, для игровой приставки.
График работы с 09:00 до 21:00 без выходных, можно выбрать удобное время для записи на обслуживание.
Бесплатная диагностика ходовой части в честь открытия нового автосервиса.*
Потому что лучший способ оценить – это попробовать!
Запись на бесплатную диагностику по телефону 982-28-39, на сайте или через мобильное приложение FIT SERVICE.
Федеральная сеть послегарантийного обслуживания FIT SERVICE
Санкт-Петербург, Бухарестская, 1Б
8 (812) 982-28-39
*Сроки акции: 16.03.18 – 16.05.18. Организатор акции: ООО «ФИТ Автосервис», ИНН 5403342038, юр. адрес: г. Новосибирск, ул. Мира 63а, корпус 5, подробнее с условиями акции можно ознакомиться по тел. 8 (812) 982-28-39