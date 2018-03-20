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20.03.2018 11:36

Финансирование строительства метро пересмотрели в пользу Фрунзенского радиуса

Выделенные на строительство Красносельско-Калининской и продление Правобережной линии метрополитена средства решено направить на достройку Фрунзенского радиуса и станции «Новокрестовская». Постановление подписал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Согласно ранее утвержденной Адресной инвестиционной программе на 2018 год, из городской казны на строительство новых участков и станций метрополитена планировалось выделить более 25 млрд рублей. Почти треть этой суммы направлялась на продление Лахтинско-Правобережной линии от станции «Спасская» до станции «Большой проспект» (так называемый первый пусковой комплекс, включающий также станции «Театральная» и «Горный институт»), 7 млрд – на строительство Красносельско-Калининской линии (от станции «Казаковская» до Обводного канала с новым электродепо на юго-западе), 6,2 млрд – на достройку «Новокрестовской» и почти 3,7 млрд – на завершение Фрунзенского радиуса до станции «Южная» в Шушарах и проектирование одноименного депо.

Однако теперь Смольный поменял приоритеты и урезал развитие новой Красносельско-Калининской линии более чем в два раза – на 4,1 млрд рублей. Еще на 257 млн сокращается программа продления Лахтинско-Правобережной линии. Эти средства решено направить в первую очередь на достройку Фрунзенского радиуса (станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Южная»). На 432 млн рублей увеличены ассигнования на завершение Невско-Василеостровской линии (станций «Новокрестовская» и «Улица Савушкина»).

Напомним, что изначально Фрунзенский радиус и станцию «Новокрестовская» планировалось сдать к начинающемуся в июне чемпионату мира по футболу FIFA. Однако в январе метростроевцы заявили, что без увеличения бюджетного финансирования реализовать эти планы не удастся. Дефицит средств оценивался в 7,3 млрд рублей.

Вместе с тем из-за задолженности перед сотрудниками уже приостанавливались работы на строительстве Лахтинско-Правобережной линии – проходка тоннеля от станции «Театральная» до «Горного института». Теперь ассигнования из казны на реализацию этого проекта также секвестированы.


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