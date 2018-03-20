Плата за парковку в Хельсинки может вырасти в два раза

Городские власти финской столицы подготовили проект сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу, который включает в себя дополнительные пошлины и повышение стоимости парковки. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat.

Снижение выбросов от автомобилей названо одним из приоритетных направлений развития Хельсинки. Транспортное агентство столичного региона HSL уже рассматривает введение платы в 340 евро ежегодно для въезда в центр столицы. В этом вопросе финны хотят пойти по пути Стокгольма, говорится в заявлении городских чиновников.

Если какие-то меры потребуют дополнительных согласований и вступят в силу не раньше 2020 года, то поднять плату за парковку в два раза городские власти могут самостоятельно. Этот вопрос, как ожидается, будет вынесен на обсуждение в ближайшее время.

Сейчас стоимость парковки в Хельсинки зависит от зоны и времени и составляет от 2 до 4 евро. Кроме того, водители электромобилей могут рассчитывать на 50% скидку на городских парковках.