На финской границе задержали угнанный в Петербурге Land Cruiser

На пограничном пункте «Иматра» («Светогорск») 16 марта задержали автомобиль марки Toyota Land Cruiser 2015 года выпуска, сообщает Пограничная охрана Финляндии.

Идентификационные номера у машины вызвали сомнения у финских пограничников, поэтому они провели тщательную проверку. Выяснилось, что Land Cruiser был объявлен в розыск в Петербурге в 2016 году. Россиянин за рулём утверждал, что купил машину в автомагазине в Петербурге примерно за 50 тыс. евро.

Пограничный отряд по Юго-Восточной Финляндии конфисковал автомобиль и начал расследование.