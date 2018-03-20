RBI поддерживает выставку Бориса Гребенщикова в Юсуповском дворце

Группа RBI выступила в качестве партнера арт-проекта «БГ-Явления», открытие которого состоится сегодня в Конюшенном флигеле Юсуповского дворца.

Арт-проект объединил в своей экспозиции авторскую живопись одного из родоначальников русской рок-музыки Бориса Гребенщикова и редкие фотографии известных петербургских фотохудожников. Работы Дмитрия Конрадта, Виктора Немтинова и Андрея Вилли Усова – это хроника жизни и творчества БГ, а также его «мистификаторские» фотопортреты в необычных образах.

В станковой живописи Гребенщикова критики видят «эмоциональность экспрессионизма и графическую простоту», сравнивая ее с витражной мозаикой, в которой «свечение цвета является доминантой художественного образа».

Сам же музыкант в одном из недавних интервью признавался: «Картины я пишу просто потому, что мне нравится писать по холсту маслом. Я просто пишу то, что хочется увидеть. Но получается всегда не то, что думал; пишу, не представляя себе, куда это меня заведет. Это естественный процесс, без тени мысли, без идей и концепций».

«Талант человека всегда проявляется в множестве граней, и творчество Бориса Гребенщикова тому подтверждение, – комментирует президент Группы RBI Эдуард Тиктинский. – БГ – особое явление в современной культуре. Мы сожалеем, что в связи с болезнью он не сможет присутствовать на открытии своей выставки, но с удовольствием поддерживаем этот яркий и интереснейший арт-проект и от всей души желаем Борису Борисовичу скорейшего выздоровления!»

Справка о компании Группа RBI