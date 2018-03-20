Петербургские автобусы к ЧМ-2018 подключат к Интернету за счет инвестора

В 700 петербургских автобусах к чемпионату мира по футболу появится Wi-Fi. Как и предполагалось, «Пассажиравтотранс» в итоге выбрал рекламную модель, по которой расходы на себя берет инвестор.

Как рассказали «Фонтанке» 20 марта в компании, возможность выйти в сеть появится у пассажиров до начала чемпионата мира по футболу, который стартует в середине июня.

Wi-fi будет доступен в автобусах-шаттлах для футбольных болельщиков, а также на других популярных направлениях. В список включат маршруты, ведущие в центр Петербурга, к транспортно-пересадочным узлам и аэропорту, а также связывающие несколько районов города.

Проект реализуют по рекламной модели за счет средств компании-инвестора – ООО «ФриСити». Технологию в течение месяца тестировали на маршрутах № 39 и № 39Э. Ранее «Фонтанка» писала о перипетиях конкурсов на Wi-Fi в общественном транспорте. «Пассажиравтотранс» объявил соответствующий аукцион на 66 млн рублей в декабре. На следующий день выяснилось, что частный перевозчик «Третий парк» устанавливает аналогичное оборудование http://www.fontanka.ru/2017/12/21/151/ за счет инвестора, т. е. не тратит собственные средства. В том случае инвестором также выступала компания «ФриСити». После этого «Горэлектротранс» и «Пассажиравтотранс» последовательно отменили свои конкурсы, с тем, чтобы найти более экономичную модель.

«Получив предложение инвестора, «Пассажиравтотранс» направлял для обеспечения конкуренции запросы крупнейшим поставщикам услуг связи о возможности внедрения технологии на аналогичных условиях, но не получил положительного ответа, – пояснили в ПАТ. – Таким образом, ООО «ФриСити» окажет услугу пассажирам и организует бесшовную идентификацию пользователей в рамках единого городского интернет-пространства».

Напомним, ранее на всех линиях подземки был запущен Wi-Fi , инвестор «Максима Телеком» потратил на это 1,3 млрд рублей. В октябре компания и комитет по транспорту заключили соглашение о стратегическом партнерстве по формированию единого городского Wi-Fi-пространства, где все сети имеют общую систему идентификации и авторизации. Именно «Максима Телеком» выступала партнером «ФриСити» в случае с «Третьим парком».