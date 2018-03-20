Путин ответит на вопросы россиян после инаугурации

Очередная прямая линия с президентом состоится после официального вступления в должность Владимира Путина. Об этом 20 марта сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как отмечает НТВ, Песков точную дату «Прямой линии» не назвал, уточнив, что раньше инаугурации её ждать не стоит. При этом дата процедуры вступления в должность главы государства пока не назначена. Несмотря на это Путин, уже анонсировал возможные изменения в правительстве.

По закону инаугурация должна состояться как минимум на месяц позже объявления Центризбиркомом официальных итогов голосования. В 2012 году вернувшийся после президентства Медведева Путин вступил в полномочия 7 мая.