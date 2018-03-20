Путин ответит на вопросы россиян после инаугурации
Очередная прямая линия с президентом состоится после официального вступления в должность Владимира Путина. Об этом 20 марта сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как отмечает НТВ, Песков точную дату «Прямой линии» не назвал, уточнив, что раньше инаугурации её ждать не стоит. При этом дата процедуры вступления в должность главы государства пока не назначена. Несмотря на это Путин, уже анонсировал возможные изменения в правительстве.
По закону инаугурация должна состояться как минимум на месяц позже объявления Центризбиркомом официальных итогов голосования. В 2012 году вернувшийся после президентства Медведева Путин вступил в полномочия 7 мая.
Справка:
18 марта в России прошли выборы главы государства. Явка составила 67,98 процента. По результатам обработки 99,94 процента бюллетеней Владимир Путин набрал 76,69 процента голосов, на втором месте с 11,77 процента голосов оказался Павел Грудинин, на третьем — Владимир Жириновский (5,65 процента), на четвертом — Ксения Собчак (1,68 процента). Григорий Явлинский получил 1,05% голосов, Борис Титов — 0,76 процента, Сергей Бабурин 0,65% и Максим Сурайкин — 0,68 процента. Окончательные результаты ЦИК огласит в течение 10 дней.