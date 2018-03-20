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20.03.2018 10:38

Еще один банк аккредитовал несколько корпусов квартала «Галактика»

Еще один банк аккредитовал несколько корпусов квартала «Галактика»
ГК «Эталон»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал корпуса 4.7-1 и 4.7-2 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.

Приобрести квартиру в ипотеку от ПАО «Банк «Санкт-Петербург» можно с привлечением ипотечного кредита с процентной ставкой от 10,50%. Минимальный первоначальный взнос составит от 20% от стоимости квартиры. Кредит предоставляется на срок от 1 года до 25 лет, сумма кредита – от 500 тыс рублей до 10 млн рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.bspb.ru/retail/mortgage/first/standart/

Корпус 4.7-1 квартала «Галактика» – это 12-этажный дом, рассчитанный на 280 квартир разной конфигурации. В 10-этажном корпусе 4.7-2 запроектировано 450 квартир. Квартирография корпусов представлена квартирами-студиями, одно-, двух- и трехкомнатными. Оба дома возводятся по кирпично-монолитной технологии с применением комбинированных фасадов. В каждом из корпусов на первом и втором этажах будут работать детские сады, способные принять по 80 воспитанников. Под жилыми корпусами будет расположена двухуровневая отапливаемая автостоянка.

Ввод в эксплуатацию корпусов 4.7-1 и 4.7-2 квартала «Галактика» запланирован на II квартал 2020 года.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

Справка о ГК «Эталон»

Квартал «Галактика» -  застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ",  проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/

 


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Еще один банк аккредитовал несколько корпусов квартала «Галактика»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал корпуса 4.7-1 и 4.7-2 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.
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