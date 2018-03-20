Во Франции задержали экс-президента Николя Саркози

Бывший президент Франции Николя Саркози задержан по делу о финансировании его президентской кампании. Об этом 20 марта сообщает Reuters со ссылкой на источник в суде. В ближайшее время Саркози допросят.

Дело возбудили в 2012 году, позже приостановили, но в 2017 году возобновили снова. Суд предъявил Саркози предварительные обвинения. Вскоре ему предстоит уголовный процесс.

В начале января по делу был арестован предприниматель Александр Джухри. Саркози ранее отвергал обвинения.