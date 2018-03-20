Во Франции задержали экс-президента Николя Саркози
Бывший президент Франции Николя Саркози задержан по делу о финансировании его президентской кампании. Об этом 20 марта сообщает Reuters со ссылкой на источник в суде. В ближайшее время Саркози допросят.
Дело возбудили в 2012 году, позже приостановили, но в 2017 году возобновили снова. Суд предъявил Саркози предварительные обвинения. Вскоре ему предстоит уголовный процесс.
В начале января по делу был арестован предприниматель Александр Джухри. Саркози ранее отвергал обвинения.
Справка:
По версии следствия, штаб бывшего президента преднамеренно исказил данные о финансировании его кампании в 2012 году, чтобы скрыть факт превышения предельно допустимого размера предвыборного фонда в 22,5 млн евро. В частности, финансирование кампании частично осуществлялось по поддельным счетам. Всего таким образом было переведено около 10 млн евро. По делу проходят 13 человек.