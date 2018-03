В Кении умер последний на планете самец северного белого носорога

Последний самец с по имени Судан умер в возрасте 45 лет в Кении. Об этом 20 марта в Twitter сообщила пресс-служба заповедника Ol Pejeta

«Все мы в Ol Pejeta опечалены смертью Судана. Он был отличным представителем своего вида, и мы будем помнить его за тут работу, которую он проделал, чтобы обратить внимание общественности по всему миру на то затруднительное положение, в котором находятся не только носороги, но и тысячи других вымирающих видов в результате разрушительной деятельности людей», – говорится в сообщении.

It is with great sadness that Ol Pejeta Conservancy and the Dvůr Králové Zoo announce that Sudan, the world’s last male northern white rhino, age 45, died at Ol Pejeta Conservancy in Kenya on March 19th, 2018 (yesterday). #SudanForever #TheLoneBachelorGone #Only2Left pic.twitter.com/1ncvmjZTy1