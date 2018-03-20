В Петербурге можно будет увидеть поэзию

В библиотеке им. К. А. Тимирязева 21 марта состоится театрально-поэтический вечер «Вечер визуальной поэзии», приуроченный ко Всемирному дню поэзии.

В рамках мероприятия состоится встреча с неслышащими поэтами, которые исполнят на жестовом языке как произведения известных авторов, так и стихотворения собственного сочинения. Для тех, кто не знает жестового языка, будет присутствовать сурдопереводчик.

«У вас есть уникальная возможность не только услышать, но и увидеть поэзию», – рассказали организаторы.

Участниками встречи планируют стать члены АНО «Санкт-Петербургский театр глухих» и СПб ГБКДУ ДНТД студия малых драматических форм «Балаганчик».

К участию в вечере приглашаются все, кто любит стихи, пишет сам или хотел бы поделиться со слушателями любимым произведением, а также все желающие в качестве зрителей.

Гостей ждут 21 марта в 18.00 на улице Шкапина, дом 6.