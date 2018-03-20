Безработица в Финляндии продолжает снижаться

Уровень безработицы в Суоми в феврале составил 8,6%, что на 0,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас в Финляндии насчитывается 233 тыс безработных. Об этом сообщает Статистическая служба республики.

Число трудоустроенных финнов, в свою очередь, продолжает расти. Так, в феврале их насчитали 2469 тыс человек, что на 79 тыс больше, чем годом ранее. Несмотря на заметный рост, уровень занятости трудоспособного населения до сих пор остается ниже запланированного правительством – 69,8% против абсолютного минимума в 72%, установленного премьер-министром Юхой Сипиля.