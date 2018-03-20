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Фонтанка.fi
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20.03.2018 10:27

Безработица в Финляндии продолжает снижаться

Уровень безработицы в Суоми в феврале составил 8,6%, что на 0,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас в Финляндии насчитывается 233 тыс безработных. Об этом сообщает Статистическая служба республики.

Число трудоустроенных финнов, в свою очередь, продолжает расти. Так, в феврале их насчитали 2469 тыс человек, что на  79 тыс больше, чем годом ранее. Несмотря на заметный рост, уровень занятости трудоспособного населения до сих пор остается ниже запланированного правительством – 69,8% против абсолютного минимума в 72%, установленного премьер-министром Юхой Сипиля.


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Андрей Свитайло/Юмакс
20.03.2018 10:30
25 марта эксперты по профориентации расскажут все о выборе профессии
По статистике Росстата 70% выпускников работают не по профессии, на которую учились. Почему так происходит?
ГК «Эталон»
19.03.2018 16:53
АО «Эталон ЛенСпецСМУ» выплатил по облигационному займу более 110 млн рублей
16 марта 2018 г. по облигационному займу АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») серии 001Р-02 (идентификационный номер 4B02-02-17644-J-001P от 06.09.2017 г.) были полностью и своевременно исполнены обязательства по выплате 2-го купона.
Компания «Главстрой-СПб»
19.03.2018 16:03
Строительство второго детского сада в ЖК «Юнтолово» начнется в апреле 2018 года
Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», получила разрешение на строительство второго дошкольного учреждения в новом микрорайоне «Юнтолово»
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Готовность ЖК "Образцовый квартал 3" составляет 70%.
Большая часть строительно-монтажных работ в малоэтажном жилом комплексе "Образцовый квартал 3" завершена. Строители ждут определенного температурного режима, чтобы приступить к фасадным работам.
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«Петербургская Недвижимость» научит инвестировать в недвижимость
Покупка недвижимости на старте продаж по-прежнему остается выгодным и надежным способом вложения средств. Одним из востребованных вариантов жилья считаются студии и однокомнатные квартиры, но не каждая из них одинаково ликвидна, то есть имеет инвестиционный потенциал.
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СК «Полис Групп» получила награду за весомый вклад в развитие ипотечного кредитования АКБ «Российский капитал». Руководство банка выразило компании благодарность за совместную продуктивную работу.
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