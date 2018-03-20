Российские штурмовики в Киргизии нанесли ракетный удар по условному лагерю боевиков

Базирующиеся на российской базе в Киргизии штурмовики нанесли ракетные удары по маршрутам боевиков. Управляемые и нет ракеты применили на учениях.

Как сообщает пресс-служба Минобороны 20 марта, по легенде учений, бандгруппы устроили тренировочный лагерь в Киргизии, местонахождение которого было обнаружено экипажами штурмовиков Су-25СМ.

«Летчики применили управляемые и неуправляемые ракеты класса «воздух-поверхность» по целям, находящимся в прямой видимости, а также по заданным координатам, поразив замаскированные цеха по производству взрывных устройств и тренировочный лагерь условных боевиков».

В полетах приняли участие три звена штурмовиков.