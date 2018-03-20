Экономическая полиция проводит 70 обысков по делу о мошенничествах в автосалонах Петербурга

В Петербурге началась масштабная реализация, связанная с возбужденным уголовным делом по многоэпизодным мошенничествам в автосалонах города. Схема не новая – покупателю машины экономкласса объясняется, что его уже оплаченной суммы недостаточно, а если он против – может идти в суд. Задействовано более 150 сотрудников, и ожидается объединение материалов в преступное сообщество.

По информации «Фонтанки», утром 20 марта более 130 сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по городу и Ленобласти, десятки сотрудников Главного следственного управления ГУ МВД и СОБРа Росгвардии вошли в 70 квартир и офисов Петербурга.

По данным нашего издания, мероприятия начались по многоэпизодному уголовному делу, возбужденному в 6 отделе ГСУ ГУ МВД по части четвертой статьи 159 Уголовного кодекса – «Мошенничество в особо крупном размере». Первоначально же историей занимался «потребительский» отдел Управления экономической безопасности ГУ МВД.

Как стало известно «Фонтанке», в материалах дела исследуется схема, о которой мы неоднократно писали. Она касается покупки бюджетных, как правило, отечественных машин. Схема неказиста: после того, как покупатель оплачивает задаток или всю сумму, ему сообщают, что именно его автомашины уже нет, но есть другая – дороже, например, с итальянским кондиционером. Если клиент возмущается, а это происходит практически всегда, то ему показывают на строчки мелким шрифтом в подписанном им договоре, согласно которому он в таком случае вообще ничего не получит.

По данным «Фонтанки», в данное время оперативники работают и в нескольких автосалонах Петербурга, в том числе в Приморском районе.

По предварительной информации, после завершения сегодняшней акции и по ее результатам у следствия есть намерения объединить все эти эпизоды в уголовное дело по статье 210 УК – «Преступное сообщество».