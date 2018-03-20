Российские моряки с арестованного в ОАЭ танкера просят вернуть их на родину

Семеро российских моряков с танкера Crystal East, арестованного в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), 20 марта попросили дипломатов вернуть их на родину.

«Просим вас оказать содействие в нашей репатриации в РФ в связи с тем, что дальнейшее нахождение на борту судна становится небезопасным для нашего здоровья», — цитирует обращение моряков к генеральному консулу России в ОАЭ Lenta.ru со ссылкой на «Интерфакс».

Моряки поясняют, что их судно обесточено уже три месяца, есть перебои с доставкой топлива и продуктов. Кроме того, они все это время не получают зарплату.

Директор компании «Находка-Портбункер», владеющей судном, заявил, что танкер пока не удается реализовать. «Компания является банкротом, мы ничего не можем сделать», — сказал Вячеслав Цой. Он подчеркнул, что вода и продукты на корабле есть.

Моряки прибыли на Crystal East в конце ноября 2017 года. Их предшественники оказались в таком же положении. Судно было арестовано из-за долгов владельца Газпромбанку.