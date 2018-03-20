В Кронштадте покупатель ударил администратора магазина «розочкой» в горло

Полиция Кронштадта разыскивает мужчину, который напал на работника магазина из-за того, что тот заставил его заплатить за продукты. Неизвестный сначала разбил бутылку о его голову, а потом разрезал горло.

По информации «Фонтанки», 19 марта, около 20:30, из магазина «Семья», что на Манежной, 2, в Кронштадте был госпитализирован 33-летний администратор предприятия. По данным нашего издания, за пятнадцать минут до этого он остановил незнакомого ему покупателя, так как увидел, что тот направляется к выходу, не оплатив товар в кассе.

После того, как мужчину вынудили заплатить, а по нашим данным это была незначительная сумма, он схватил бутылку пива, ударил ею о голову администратора, а вторым ударом и, соответственно, уже остатками бутылки попал работнику в горло.

Как стало известно «Фонтанке», его действия могут быть квалифицированы в диапазоне от хулиганства до покушения на убийство.