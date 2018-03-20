Подросток сломал позвоночник в батутном центре на Стачек

Юноша сломал позвоночник в батутном парке в Кировском районе Петербурга, неудачно приземлившись на пол.

Как стало известно "Фонтанке", информация о происшествии в полицию поступила днем 19 марта, хотя случилось все сутками ранее. Из батутного центра на проспекте Стачек, 99, в больницу привезли юношу 17 лет. У пациента диагностировали закрытый перелом шейного отдела позвоночника, ушиб спинного мозга. Он находится в тяжелом состоянии. Увечья несовершеннолетний получил, упав с батута на пол. Правоохранительные органы склонны видеть в случившемся вину заведения, в связи с чем возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Судя по данным открытых источников, речь идет о батутном парке Razgon в ТРК "Континент" на Стачек.