В заснеженном Петербурге образовались «красные» пробки

На дорогах Петербурга утром 20 марта плотно: загруженность улиц «Яндекс» оценивает в «красные» 7 баллов против обычных для этого времени «жёлтых» шести. Движение осложняет выпавший снег.

Очевидцы сообщают о ДТП. Так, по их словам, на набережной реки Волковки «Киа Рио» перевернулась и скользила по снегу на капоте.

В пробках водители обсуждают матримониальные темы, а также вопросы зоологии и, совсем немного, политику.

Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».