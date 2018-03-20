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20.03.2018 09:10

Минтранс на время запретит проезд грузовиков по Крымскому мосту

Министерство транспорта ограничит проезд грузовиков по Крымскому мосту, открытие движения по которому запланировано на май этого года. Ограничения предусмотрены на первом этапе эксплуатации объекта.

Как пишет РБК, Министерство транспорта РФ рассматривает поэтапную схему организации движения по новой трассе через Керченский пролив. На первом этапе — сразу после ввода моста — проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки. «Открытие движения для грузового транспорта планируется на втором этапе — в конце 2018 года, как и было намечено первоначальными графиками», – сообщили в Минтрансе, отметив, что исключение предусмотрено для грузового и технологического транспорта, задействованного в строительстве железнодорожной части Крымского моста.

Ранее о возможных ограничениях движения по мосту большегрузного транспорта сообщала Ассоциация ​владельцев и собственников автотранспорта «Дальнобойщик», которая направляла письма с просьбой разъяснить ситуацию в администрацию президента, главе Крыма Сергею Аксенову, в профильные ведомства Минтранс и Росавтодор, уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и уполномоченному при президенте по защите прав предпринимателей Борису Титову.

В письме автоперевозчики указывали, что запрет на грузоперевозки не соответствующие федеральным нормам и одновременно вызывает серьезную обеспокоенность у представителей «добросовестного бизнес-сообщества». Введение запрета на грузоперевозки или ограничений для проезда по Крымскому мосту может негативно отразиться на конкурентном рынке и «создать предпосылки к развитию коррупции при пересечении Керченского пролива», говорилось в обращении, направленном в январе.

В пресс-службе Росавтодора тогда сообщали, что «схема организации дорожного движения сейчас еще разрабатывается совместно с Госавтоинспекцией».


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