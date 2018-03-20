На Коломяжском водитель «Хаммера» устроил перестрелку с полицией

Полиция ищет водителя черного «Хаммера», открывшего стрельбу по сотрудникам ДПС в Приморском районе Петербурга. На вооруженную агрессию ответили соответственно, но меткостью не отличился никто.

Как сообщили очевидцы, перестрелка случилась на Коломяжском проспекте на съезде с моста через Черную речку в ночь на 20 марта. В руках у водителя «Хаммера» якобы был автомат, который он применил против полицейских.

В ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» рассказали, что черный внедорожник около двух часов ночи остановили в рамках профилактической операции. Водитель требование выполнил и затормозил, однако конструктивного диалога не вышло. По предварительной информации, он выхватил пистолет (а не автомат) и выстрелил в сторону сотрудников ДПС, но промахнулся. Полицейские ответили выстрелом из табельного оружия – результат был аналогичный. Стрелок тем временем нырнул в автомобиль и погнал прочь.

Догнать злоумышленника не удалось: оторвавшись от полиции, он предпочел бросить «Хаммер». Полицейские выясняют, кому принадлежит внедорожник.