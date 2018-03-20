Предполагаемый вербовщик в ИГ пытался уехать из Петербурга по чужому паспорту

Задержанный после теракта в метро Петербурга стал фигурантом нового уголовного дела. Предполагаемый вербовщик в ряды ИГ пытался купить билет на поезд по чужому паспорту.

Речь идет о 34-летнем уроженце Узбекистана Журабеке Муратове. По данным "Фонтанки", 17 марта его уголовное дело пополнилось новым составом – использование заведомо подложного документа (ч. 3, ст.327 УК РФ). По версии следствия, в кассе на Московском вокзале он предъявил паспорт своего земляка, но со своей фотографией, чтобы купить билет. Куда иностранец собирался уехать, нашему изданию неизвестно. Уже практически год мигрант находится в СИЗО.

Ему вменяют серьезную статью – содействие террористической деятельностью (ст. 205.1 УК). Уроженец киргизского города Ош (но этнический узбек) оказался одним из задержанных после теракта в метро Петербурга, который произошел 3 апреля 2017 года. Журабек Муратов жил в Северной столице РФ с 2004 года. Несмотря на то, что официально он не работал, жил мужчина на стройках, ходил в мечеть на Московском проспекте, 6. В квартире на улице Пионерстроя нашли принадлежащую ему экстремистскую литературу. Мигрант оправдывался, говорил, что не знал о ее запрете.

Однако следствие не поверило ему. По мнению силовиков, Муратов вербовал знакомых из числа мусульман для переправки в Сирию или для совершения терактов на территории Петербурге и Ленобласти.