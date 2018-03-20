Разработчик «Новичка» объяснил, почему Великобритания не дает России образец вещества

Один из разработчиков «Новичка» Леонид Ринк рассказал, что британские специалисты могли сами отравить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, и объяснил, почему Великобритания отказывается сотрудничать с Россией по делу.

По его словам, нетрудно определить, каким именно веществом был отравлен Скрипаль.

«Конечно, все можно определить. И совершенно точно, что в Великобритании есть такие специалисты. Именно они могли обработать, как мне кажется, вещи Скрипаля или его дочери. Либо какие-то вещи на кладбище», — цитирует Ринка «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.

Он также отметил, что технология создания «Новичка» для профессионалов является общедоступной.

«Почему британцы не дают образец Москве? Потому что как бы специалисты ни старались, технология всегда будет немного различаться. Это своеобразный «почерк». Сразу выяснится, что это не российская технология», — добавил Ринк.

Ринк подчеркнул, что о непричастности российской стороны свидетельствует тот факт, что все пострадавшие в результате инцидента пока живы.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. По словам посла РФ в Лондоне Александра Яковенко, британские власти обвиняют Россию в использовании вещества А234, которое они приравнивают к «Новичку».