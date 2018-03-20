СМИ: Фигурантам уголовных дел о ДТП могут запретить вождение на время следствия

В России могут запретить водить автомобиль фигурантам уголовных дел, связанных с ДТП и нарушениями правил дорожного движения. Это станет возможным еще до решения суда,

Как 20 марта пишет «Газета.ру» со ссылкой на «Известия» со ссылкой, проект поправок к уголовно-процессуальному кодексу был внесен в Госдуму еще в 2015 году. К действующим в настоящее время мерам пресечения предлагается добавить еще несколько. В частности, кроме запрета на управление автомобилем, предлагается ввести запрет на выход из дома в определенное время суток, а также на пользование телефоном интернетом и общение с конкретными людьми. В настоящее время такие меры могут быть введены только при домашнем аресте.

Отмечается, что ограничение на вождение автомобиля должен накладывать суд по ходатайству следствия. В этом случае права у фигуранта дела будут изыматься.