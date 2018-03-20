На зарплаты бюджетникам выделили 20 миллиардов рублей

Правительство России выделило 20 миллиардов рублей на зарплаты бюджетникам. Распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров 20 марта.

«Подписанным распоряжением Минфину из резервного фонда правительства России выделяются ассигнования в размере 20 млрд рублей для предоставления дотаций бюджетам субъектов Федерации на компенсацию дополнительных расходов консолидированных бюджетов субъектов Федерации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы», — говорится в сообщении.

Деньги выделяются в связи с повышением с 1 мая минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 11,163 тысячи рублей.

Дотации получат Красноярский край (1,062 млрд рублей), Алтайский край (906,9 млн рублей), Иркутская область (715,8 млн рублей), Челябинская область (641,9 млн рублей), Забайкальский край (602,2 млн рублей).

Ранее министерство финансов сообщило, что доход от размещения средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (ФНБ) составил 51,49 млрд рублей в 2017 году.