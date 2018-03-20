В Москве провалился грунт при строительстве станции метро

В Москве при строительстве станции метро «Юго-Восточная» утром 20 марта провалился грунт. Инцидент произошел на Ферганской улице.

«При строительстве станции метро произошло проседание грунта на тротуаре и проезжей части улицы Ферганская. Глубина провала — четыре метра, длина — десять метров, ширина — шесть метров», — спишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что из-за происшествия движение транспорта по двум полосам из четырех перекрыли.

По предварительной информации, никто не пострадал.