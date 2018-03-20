Собчак заняла второе место на выборах президента РФ во Франции и Монако

Ксения Собчак, баллотировавшаяся в президенты РФ, заняла второе место на выборах на избирательных участках, открытых для россиян на территории Франции и Монако.

Согласно обнародованным посольством России в Париже результатам голосования, в поддержку Собчак выступили 15,8% избирателей — 1006 человек.

Первое место, заручившись поддержкой 3992 избирателей — 62,8%, занял действующий президент России Владимир Путин.

Замыкает "пьедестал" кандидат от КПРФ Павел Грудинин. За него проголосовали 566 человек, что составило 8,9%.

В минувшее воскресенье во Франции для голосования россиян было открыто семь избирательных участков, еще один — в княжестве Монако.