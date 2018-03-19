Сын Каддафи баллотируется в президенты Ливии

Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам выдвинул свою кандидатуру на предстоящих в Ливии выборах главы государства, передает РИА «Новости» заявление его представителя Аймана Бураса.

«Сейф аль-Ислам Муаммар аль-Каддафи, выставляя свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, стремится не к власти, а к спасению страны», — заявил Бурас.

Муаммар Каддафи правил Ливией с 1979 по 2011 год. В июне 2011 года во время гражданской войны в Ливии Международный уголовный суд выдал санкцию на арест Муаммара Каддафи по обвинениям в убийствах, незаконных арестах и заключениях под стражу. В ходе гражданской войны оппозиционные силы при военном вмешательстве блока НАТО постепенно установили контроль над страной. Убит 20 октября 2011 года в ходе взятия Сирта силами Переходного национального совета. Свержение Каддафи, проходившее под демократическими лозунгами, положило начало периоду нестабильности и вооружённой борьбы за власть на территории Ливии, приведя к фактическому распаду страны.