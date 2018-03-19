Премьер Испании поздравил Путина с победой на выборах

Премьер Испании Мариано Рахой поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах.

"Хочу передать вам мои самые искренние поздравления в связи с переизбранием на российских президентских выборах и пожелать успеха в выполнении ваших обязанностей. Сложные моменты, которые сейчас переживает мир, требуют от нас большой ответственности. Будьте уверены, что в испанском правительстве вы найдете готовность укрепить и продолжить углублять политические, экономические и социально-культурные отношения между двумя нашими странами", — говорится в поздравительной телеграмме, которую приводит РИА Новости.

18 марта в России прошли выборы главы государства. Явка составила 67,98 процента. По результатам обработки 99,94 процента бюллетеней Владимир Путин набрал 76,69 процента голосов, на втором месте с 11,77 процента голосов оказался Павел Грудинин, на третьем — Владимир Жириновский (5,65 процента), на четвертом — Ксения Собчак (1,68 процента). Григорий Явлинский получил 1,05% голосов, Борис Титов — 0,76 процента, Сергей Бабурин 0,65% и Максим Сурайкин — 0,68 процента. Окончательные результаты ЦИК огласит в течение 10 дней.