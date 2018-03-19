Звезда «Секса в большом городе» хочет стать губернатором Нью-Йорка

Актриса Синтия Никсон, исполнившая роль Миранды в американском сериале «Секс в большом городе», будет баллотировать на пост губернатора штата Нью-Йорк.

О своём желании участвовать в выборах она рассказала в twitter 19 марта.Синтия Никсон составит конкуренцию действующему губернатору Эндрю Куомо, который ранее заявлял, что намерен переизбраться.

Никсон и Куомо собираются выдвигаться от Демократической партии. Кто из них поборется за кресло губернатора Нью-Йорка, решат праймериз. Выборы пройдут 6 ноября 2018 года.

Это не первый случай ухода голливудских актеров в политику. Арнольд Шварценеггер был 38-м губернатором Калифорнии – два срока с 2003 года. Рональд Рейган 33 губернатором Калифорнии, а затем -40-м президентом США, с 1981 по 1989 годы.