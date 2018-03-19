Исландия рассматривает возможность бойкота ЧМ-2018 в России

Кабинет министров Исландии обсуждает возможность бойкотировать Чемпионат мира по футболу, который в этом году пройдет в России. Об этом сообщает государственный телеканал RÚV. Бойкот должен стать выражением солидарности с Великобританией, на территории которой якобы с помощью газа «Новичок» был отравлен бывший сотрудник российских спецслужб Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Бойкот исландского правительства будет касаться только чиновников и представителей власти. Кроме того, Исландия не будет отправлять на чемпионат своих футбольных арбитров. Отдельно отмечается, что решение не будет распространяться на национальную сборную и болельщиков.

Министр иностранных дел Исландии Гудлёйгур Тор Торзарсон подчеркнул, что решение о бойкоте ещё не принято. По его словам, Исландия обсуждает возможность принятия консолидированного решения «со своими северными союзниками». Он не назвал список стран, однако, известно, что дискуссии о бойкоте сейчас ведутся в Дании.

Вместе с тем глава исландского МИДа отметил, что мировое первенство дает Исландии хорошие возможности для презентации себя на глобальной арене.

Финальная часть Кубка мира по футболу пройдет в 11 городах РФ, в том числе,Петербурге, с 14 июня по 15 июля.