Еще
00:24 20.03.2018
Пришлите свою новость!
00:23
CША обвинили Россию в расстроенных отношениях с Саудовской Аравией
00:14
Россия и Китай заблокировали проведение заседания СБ ООН по правам человека в Сирии
00:00
«Старую Деревню» закрыли для пассажиров
19/03
Сын Каддафи баллотируется в президенты Ливии
19/03
Премьер Испании поздравил Путина с победой на выборах
19/03
В Иране произошло землетрясение
19/03
Звезда «Секса в большом городе» хочет стать губернатором Нью-Йорка
19/03
«Бюджетный» Sportage наградили искусственным интеллектом
19/03
Президент Палестины назвал американского посла «сыном собаки»
19/03
Меркель: Россия должна показать, что не имеет отношения к "делу Скрипаля"
19/03
Исландия рассматривает возможность бойкота ЧМ-2018 в России
19/03
Беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил человека
19/03
Киевляне отказались переименовывать площадь Льва Толстого
19/03
Российский купе-кроссовер «Рено» будет напоминать «БМВ»
19/03
Трамп отказался поздравлять Путина
19/03
Симоньян о Путине: Он наш вождь. И поменять его мы не дадим.
19/03
Горизбирком трижды признал неудовлетворительной работу ТИК в Выборгском районе
19/03
Прогноз: В ближайшие 2-3 года ввод жилья в РФ будет снижаться на 7-10%
19/03
В новом жилом комплексе Setl City в промзоне «Пигмента» Смольному не хватило «социалки»
19/03
Полтавченко сделал выговор за подчиненного главе комитета по развитию предпринимательства и потребрынка
19/03
В Петербурге суд аннулировал сделку «Энергокапитала» на 873 млн
19/03
Голосование под присмотром настоятельницы Хутынского монастыря признали законным
19/03
По Восстания потекли реки «крови»
19/03
«Фонтанка» за 60 секунд — 19 марта
19/03
Объявлен лонг-лист премии Сергея Курёхина
19/03
Полицейским Петербурга поручено защищать проституток
19/03
Президент Финляндии поздравил Путина с победой на выборах
19/03
Посол России вызван в МИД Швеции в связи с делом Скрипаля
19/03
В 600 метрах от крематория появится 130 тысяч метров «эконом-класса»
19/03
В Петербурге объявили эпидемию гриппа
19/03
«ОДК-Климов» потратит 800 млн на реконструкцию производства турбин в Петербурге
19/03
К поселку Новогорелово построили дорогу
19/03
Мэй: Россия виновна в отравлении Скрипаля
19/03
На Пристанской улице в Стрельне реконструируют яхт-клуб
19/03
СМИ рано похоронили сериал «Рик и Морти»
19/03
Петербургу выделили более 220 млн рублей на паллиативную помощь и лекарства для льготников
19/03
75 тысяч заключенных приняли участие в выборах президента России
19/03
Определилось расписание последних игр «Зенита» в чемпионате
19/03
За строительство трамвая до Славянки поборются два претендента
19/03
Упавшие «колбасы» льда показали петербуржцу, как выглядит везение
19/03
Путин призвал своих конкурентов на выборах оставить эмоции в стороне
19/03
После опубликования в СМИ фото лежащего на полу пациента Покровскую больницу проверит прокуратура
19/03
Русскому музею подарили 160 работ Малевича
19/03
Путин: Никто не собирается разгонять гонку вооружений
19/03
В неврологии Покровской больницы аншлаг — пациенты готовы лежать на полу
19/03
Макрон позвонил Путину
19/03
Во дворе на Ланском «Ланос» разбился так, как мог бы разбиться на трассе
19/03
В ЖК Юнтолово разрешили построить второй детсад
19/03
ЦБ хочет разрешить банкам «прятать» попавших под санкции предпринимателей
19/03
Кремль рассказал, сколько глав государств поздравили Путина с победой на выборах
19/03
В Финляндии на выборах президента РФ второе место досталось Ксении Собчак
19/03
Смерть арестованной замминистра здравоохранения Татарстана признали самоубийством
19/03
Промпроизводство в России в январе - феврале увеличилось на 2,2%
19/03
ОБСЕ: Выборы в России были хорошо организованы, но нарушали фундаментальные свободы
19/03
Госдолг США установил абсолютный рекорд в 21 триллион долларов
19/03
Глава МИД Финляндии: Результат выборов в России не стал неожиданностью
19/03
«Лара Крофт» обогнала фильм со Шнуровым в российском прокате
19/03
Найдена последняя работа Стивена Хокинга
19/03
Дацик приговорен за голый марш проституток
19/03
В ресторане Пушкина официант остался без денег и со сломанной рукой
19/03
Есть участок, где Путин проиграл выборы
19/03
ГК «АБЗ-1» предложила удешевить строительство трамвая до Славянки на треть
19/03
Распространителя детского порно задержали в Петербурге через каналы Интерпола
19/03
Президент Хорватии поздравила Путина с победой на выборах
19/03
Путин назвал внутреннюю повестку приоритетной для нового президентского срока
19/03
Эксперты ОЗХО приступили к работе на месте отравления Сергея Скрипаля
19/03
Японцы запустят в продажу Eclipse Cross, готовый к 92-му бензину
19/03
В Красном Селе построят спорткомплекс
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
19.03.2018 22:39

Беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил человека

Авария со смертельным исходом произошла с участием беспилотной машины Uber в пригороде столицы Аризоны в США.

Как пишет The New York Times 19 марта, автомобиль сбил женщину в тёмное время суток, когда та переходила дорогу в неположенном месте. Машина ехала в автономном режиме, однако за рулём находился оператор. Это первое ДТП с беспилотным автомобилем, в результате которого погиб человек.

После инцидента Uber прекратил тестирование машин во всех городах.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
13.03.2018 19:29

Две пассажирки напали на работников «Аэрофлота». Им грозят уголовные дела

Аэрофлот намерен добиться привлечения к уголовной ответственности двух пассажирок за деструктивное поведение, выразившееся в нападении на работников авиакомпании. Инциденты произошли 5 и 8 марта в аэропорту Шереметьево.
«Декатлон»
02.03.2018 15:56

Спортивный гипермаркет «Декатлон» открывается на Парнасе

Французская сеть «Декатлон» 3 марта открывает первый в Петербурге собственный гипермаркет спортивных товаров. До конца 2020 года в городе должно появиться еще 4 аналогичных проекта
Фото предоставлено компанией «Галамарт»
01.03.2018 10:55

Седьмой «Галамарт» открывается на Площади Стачек

3 марта состоится праздничное открытие в ТРК «Кировский» на пл. Стачек.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Старую Деревню» закрыли для пассажиров
В Иране произошло землетрясение
Беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил человека
В Петербурге суд аннулировал сделку «Энергокапитала» на 873 млн
По Восстания потекли реки «крови»
Полицейским Петербурга поручено защищать проституток
Посол России вызван в МИД Швеции в связи с делом Скрипаля
Во дворе на Ланском «Ланос» разбился так, как мог бы разбиться на трассе
Дацик приговорен за голый марш проституток
В ресторане Пушкина официант остался без денег и со сломанной рукой
Природа сексуального насилия кроется в культурном наследии
Эти после угонов в плен не сдавались
«Будто самолет на дом упал»
Очевидцы: На Народного Ополчения произошло обрушение в жилом доме
Дацик - первый со времен Иисуса. Но все же грешен
Русский «Новичок» для британского перебежчика
Путешествие Фимы из Минска с мешком на голове
Как мигранты в Петербурге стали подданными короля
Что известно об отравлении российского шпиона в Британии
ФСО разлучила блондинку Андрея с Россией
Говорим и показываем
Главное
Последнее

По Восстания потекли реки «крови»

Мария Максакова/Facebook.com

Мария Максакова в годовщину убийства супруга споет Дездемону в харьковской опере

коллаж /"Фонтанка.ру"

«Фонтанка» помогла Грудинину сбрить усы

Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
13.03.2018 19:29
Две пассажирки напали на работников «Аэрофлота». Им грозят уголовные дела
Аэрофлот намерен добиться привлечения к уголовной ответственности двух пассажирок за деструктивное поведение, выразившееся в нападении на работников авиакомпании. Инциденты произошли 5 и 8 марта в аэропорту Шереметьево.
«Декатлон»
02.03.2018 15:56
Спортивный гипермаркет «Декатлон» открывается на Парнасе
Французская сеть «Декатлон» 3 марта открывает первый в Петербурге собственный гипермаркет спортивных товаров. До конца 2020 года в городе должно появиться еще 4 аналогичных проекта
Фото предоставлено компанией «Галамарт»
01.03.2018 10:55
Седьмой «Галамарт» открывается на Площади Стачек
3 марта состоится праздничное открытие в ТРК «Кировский» на пл. Стачек.
pixabay.com
16.02.2018 12:00
Лайфхак: Как отдохнуть на море с детьми и не устать
Семейный летний лагерь «Тиюль* Салоники» для уставших за год родителей и любопытных детей пройдёт в Греции с 17 июня по 1 июля. Путешествие организует Дом еврейской культуры ЕСОД
Компания «Галамарт»
02.02.2018 12:35
Герои сказок оживают в дополненной реальности «Галамагии»
Современные технологии двигаются «семимильными шагами». Эффекты дополненной реальности становятся все более доступными. Сеть магазинов «Галамарт» выпустила для себя и партнеров компании эксклюзивный календарь на 2018 год
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31
Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить
Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00
Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской
Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
из личного архива Мохунова В.Ю.
17.01.2018 12:36
Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии
2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.01.2018 19:43
Аэрофлот требует возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира
Аэрофлот намерен добиваться уголовного преследования авиадебошира Владимира Колотыгина, устроившего драку на рейсе из Москвы в Петропавловск-Камчатский.
https://pixabay.com
15.01.2018 15:51
«Деловые Линии» помогли задержать подозреваемых в кражах на трассе
Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза - Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.