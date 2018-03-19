Беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил человека

Авария со смертельным исходом произошла с участием беспилотной машины Uber в пригороде столицы Аризоны в США.

Как пишет The New York Times 19 марта, автомобиль сбил женщину в тёмное время суток, когда та переходила дорогу в неположенном месте. Машина ехала в автономном режиме, однако за рулём находился оператор. Это первое ДТП с беспилотным автомобилем, в результате которого погиб человек.

После инцидента Uber прекратил тестирование машин во всех городах.